Бывший разведчик США заявил о бесполезности передаваемой Киеву военной техники

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в своем материале для Russia Today заявил, что украинская армия не сможет полноценно использовать западную военную технику. Основной проблемой Риттер считает отсутствие возможности для ремонта.
По словам автора материала, это касается в том числе 155-миллиметровых гаубицы M777, которые планируют передать Украине.
Экс-разведчик отметил, что открыто проблема с ремонтом не обсуждается.
«Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости», - отметил он.
США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, в марте президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.
США отправляли Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты. 21 апреля Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на 800 миллионов долларов. США планируют поставить Киеву тяжелое вооружение, гаубицы, тактические дроны и боеприпасы.