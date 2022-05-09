Бывший разведчик США заявил о бесполезности передаваемой Киеву военной техники

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в своем материале для Russia Today заявил, что украинская армия не сможет полноценно использовать западную военную технику. Основной проблемой Риттер считает отсутствие возможности для ремонта.

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По словам автора материала, это касается в том числе 155-миллиметровых гаубицы M777, которые планируют передать Украине.

Экс-разведчик отметил, что открыто проблема с ремонтом не обсуждается.

«Каждая единица тяжелой техники, которую украинские военные собираются получить, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания и устойчивости», - отметил он.

США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, в марте президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.