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1 час назад

Появилось видео с последней подготовки военной техники перед праздничным парадом

Александр Кузьмин

Военная техника, которая примет участие в Параде Победы, выехала к Красной площади. Видео с одной из боевой машин появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как боевые машины готовятся к праздничному мероприятию, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие 9 мая - парад Победы, который начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Принимать парад будет министр обороны России Сергей Шойгу после чего с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин.

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