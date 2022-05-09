Появилось видео с последней подготовки военной техники перед праздничным парадом

Военная техника, которая примет участие в Параде Победы, выехала к Красной площади. Видео с одной из боевой машин появилось в telegram-канале «RT на русском».

На кадрах видно, как боевые машины готовятся к праздничному мероприятию, посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Главное событие 9 мая - парад Победы, который начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Принимать парад будет министр обороны России Сергей Шойгу после чего с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин.