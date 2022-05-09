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50 минут назад

Празднование Дня Победы началось в России

Деловая газета "Взгляд"

Россия начала праздновать 9 мая – в Петропавловске-Камчатском состоялись парад в честь Дня Победы и шествие «Бессмертного полка», сообщают власти Камчатского края.

Празднование Дня Победы началось в России
Фото: кадр из видеокадр из видео

Как сообщается на сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края, на центральной площади Петропавловска-Камчатского состоялось торжественное шествие войск Петропавловск-Камчатского гарнизона в честь 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В шествии приняли участие 17 сводных рот численностью более 1100 военнослужащих. Участвовали сводные роты частей ОКВС, пограничного управления ФСБ по восточному арктическому району, МЧС и МВД. Также участие в шествии приняли курсанты военного учебного центра при КамчатГТУ, участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетские классы Петропавловска-Камчатского.

Кроме того, на главной площади Камчатки жители почтили память своих героев, пройдя с фотографиями в «Бессмертном полку». Глава региона Владимир Солодов прошел с портретом своего родственника Деева Андрея Тихоновича, который принимал участие в Великой Отечественной войне.

Напомним, президент России Владимир Путин поздравил с Днем Победы лидеров Донецкой и Луганской народных республик, а также народу Украины. Путин подчеркнул недопустимость реванша идейных наследников тех, кто был побежден в Великой Отечественной. В Кремле указали, что российский лидер в поздравлениях подчеркнул, что «сегодня общий долг – не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран». Президент пожелал новым поколениям быть достойными памяти своих отцов и дедов.

Армия,Владимир Солодов,Владимир Путин,ФСБ,
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