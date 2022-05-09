Китайские военные провели учения около Тайваня

Армия Китая провела военные учения в акватории к востоку и юго-западу от побережья острова Тайвань, пишет ТАСС со ссылкой на командование Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая.

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В маневрах около Тайваня приняли участие военно-морские и военно-воздушные силы. Во время тренировок они задействовали ракеты с обычной боевой частью.

По словам китайских военных, целью учений является проверка и повышение боеготовности разных видов войск при проведении общевойсковых операций.

В марте власти Тайваня выразили обеспокоенность возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины.