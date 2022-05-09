Дальний Восток первым отметил 9 мая парадами Победы

Увидеть парад в Петропавловске-Камчатском можно было как в вживую, там и в прямом эфире на на телеканалах "Россия-24", "41 регион", "Камчатка 1", а также в Интернете на Rutube- и YouTube-каналах "Камчатка сегодня" и правительства края. Прохождение военных подразделений и боевой техники началось, как и в большинстве других городов, в 10:00 по местному времени. Участие в торжественных шествиях войск в столице региона, а также в Елизове и Вилючинске приняли больше двух тысяч военнослужащих.

В состав механизированной колонны вошли колесные бронетранспортеры БТР-82АМ, машины боевого управления береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 "Триумф" и "Панцирь-1С".

- Вниманию зрителей были представлены реактивные системы залпового огня "Град", беспилотные летательные аппараты и специальная техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты, - рассказал "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников.

Парад Победы проходит и на Сахалине. Войска Южно-Сахалинского гарнизона идут по центральной площади столицы островного региона.

День Победы начали отмечать также во Владивостоке, Хабаровске и Биробиджане. В дальневосточной столице подготовка к этой знаменательной дате с конца апреля шла по ночам. На улице Светланской проходили совместные тренировки пеших парадных расчетов и военной техники соединений и воинских частей Владивостокского гарнизона.

В праздничных мероприятиях во Владивостоке задействовали 35 единиц военной техники, среди которой большое количество современных действующих боевых машин. В том числе танки Т-80, машины БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

С особым трепетом жители и гости Приморья встречали знаменитые танки Т-34, ставшие символом победы советского народа в Великой Отечественной войне. Легендарная машина модификации Т-34-85, принимавшая участие в боях с Квантунской армией милитаристской Японии, возглавила колонну техники. Такую почетную миссию танк выполняет с прошлого года после реставрации. Специалисты обновили внешние элементы корпуса, разместили символику, а также провели проверку технической составляющей.

В военном параде Хабаровского гарнизона принимают участие больше 5200 человек, в том числе более 3800 военнослужащих МО РФ. Это на тысячу военных больше, чем год назад. Среди них батальоны военнослужащих РХБ защиты, отдельного мотострелкового соединения, бригады ВДВ, связи, железнодорожных и других войск. Отдельный парадный расчет составили женщины-военнослужащие. Также по центральным улицам пройдет рота барабанщиков Уссурийского Суворовского военного училища, знаменные группы с Государственным флагом РФ, копией Знамени Победы и флагом министерства обороны России, рота почетного караула.