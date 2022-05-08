Рогозин: РФ уничтожит страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны

России придётся «побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооружёнными средствами», говорится в публикации.

Среди условий для «победы» Дмитрий Рогозин назвал «полную солидарность» страны с армией, мобилизацию экономики, перевод оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России «на военные рельсы».

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается «принципиальной позиции» о недопустимости ядерной войны. При этом он отметил, что её риски весьма существенны. Посол США в России Джон Салливан назвал заявления Лаврова «ядерным шантажом». В Белом доме призвали уменьшить число высказываний по теме начала ядерной войны для снижения накала.