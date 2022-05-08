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16 минут назад

Рогозин: Россия уничтожит страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны

Говорит Москва

Применение ядерного оружия скажется на всей планете, поэтому Москва не должна допустить такого развития события, написал глава «Роскосмоса» в своём Telegram-канале.

Рогозин: РФ уничтожит страны НАТО за полчаса в случае ядерной войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

России придётся «побеждать этого более мощного в экономическом и военном отношении врага обычными вооружёнными средствами», говорится в публикации.

Среди условий для «победы» Дмитрий Рогозин назвал «полную солидарность» страны с армией, мобилизацию экономики, перевод оборонно-промышленного комплекса и связанных с ним индустриальных отраслей России «на военные рельсы».

«И это надо делать немедленно и быстро», — добавил глава «Роскосмоса».

Рогозин ответил YouTube песней на удаление своих роликов

25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва придерживается «принципиальной позиции» о недопустимости ядерной войны. При этом он отметил, что её риски весьма существенны. Посол США в России Джон Салливан назвал заявления Лаврова «ядерным шантажом». В Белом доме призвали уменьшить число высказываний по теме начала ядерной войны для снижения накала.

Армия,Джон Салливан,Дмитрий Рогозин,Сергей Лавров,Роскосмос,НАТО,
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