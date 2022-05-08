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1 час назад

«Известия» опубликовали уникальные чертежи подземных уровней «Азовстали»

Газета.Ru

Издание «Известия» опубликовали планы подземных уровней мариупольского комбината «Азовсталь».

Опубликованы чертежи подземных уровней «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В распоряжении корреспондента газеты оказалась рабочая документация, чертежи нескольких подземных помещений завода с подробными инженерными данными.

В публикации отмечается, что на чертежах можно рассмотреть устройство завода изнутри, в частности увидеть подземные уровни комбината и расположение нескольких помещений цеха.

Известия

В техдокументации содержится генплан, информация о транспортной системе завода, сведения о технологии производства и воздухоснабжения комбината.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в субботу была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Михаил Мизинцев,Владимир Путин,НЦУО РФ,
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