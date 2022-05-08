Опубликованы чертежи подземных уровней «Азовстали»

Издание «Известия» опубликовали планы подземных уровней мариупольского комбината «Азовсталь».
В распоряжении корреспондента газеты оказалась рабочая документация, чертежи нескольких подземных помещений завода с подробными инженерными данными.
В публикации отмечается, что на чертежах можно рассмотреть устройство завода изнутри, в частности увидеть подземные уровни комбината и расположение нескольких помещений цеха.
В техдокументации содержится генплан, информация о транспортной системе завода, сведения о технологии производства и воздухоснабжения комбината.
Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что в субботу была завершена гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали».
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.