Офицер США заявил о бесполезности передаваемой Киеву военной техники

Украинская армия не может обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, из-за чего она будет бесполезна. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в колонке для RT.

Фото: Cpl. Austin Fraley / US MARINE CORPS / AFP Cpl. Austin Fraley / US MARINE CORPS / AFP

Он напомнил о недавнем решении президента США Джо Байдена передать Украине военную помощь на 33 миллиарда долларов. ВСУ должны получить тяжелое вооружение, в частности, гаубицы и бронемашины.

Риттер подчеркивает, что каждая единица тяжелой техники, которая будет направлена на Украину, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания. По словам эксперта, в случае поломки украинцы не смогут пользоваться американским оружием.

В качестве примера Риттер привел 155-миллиметровую буксируемую гаубицу M777. Она легче своей предшественницы, отличается нестабильностью при стрельбе, а в боевых условиях изнашивается опасно быстро. В случае с ВСУ гаубицы очень быстро потеряют эффективность и станут непригодными для ремонта, предупредил офицер. Такие же трудности ждут украинскую армию и с бронемашинами - американскими M133 и немецкими "Гепардами". Автор подчеркнул, что это оружие устарело, изношено и гарантированно выйдет из строя вскоре после вступления в бой.