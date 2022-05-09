В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Офицер США заявил о бесполезности передаваемой Киеву военной техники

Российская Газетаиещё 2

Украинская армия не может обслуживать и ремонтировать переданную США военную технику, из-за чего она будет бесполезна. Об этом заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в колонке для RT.

Офицер США заявил о бесполезности передаваемой Киеву военной техники
Фото:  Cpl. Austin Fraley / US MARINE CORPS / AFP Cpl. Austin Fraley / US MARINE CORPS / AFP

Он напомнил о недавнем решении президента США Джо Байдена передать Украине военную помощь на 33 миллиарда долларов. ВСУ должны получить тяжелое вооружение, в частности, гаубицы и бронемашины.

Риттер подчеркивает, что каждая единица тяжелой техники, которая будет направлена на Украину, связана с негласной, но критической реальностью вопроса технического обслуживания. По словам эксперта, в случае поломки украинцы не смогут пользоваться американским оружием.

В качестве примера Риттер привел 155-миллиметровую буксируемую гаубицу M777. Она легче своей предшественницы, отличается нестабильностью при стрельбе, а в боевых условиях изнашивается опасно быстро. В случае с ВСУ гаубицы очень быстро потеряют эффективность и станут непригодными для ремонта, предупредил офицер. Такие же трудности ждут украинскую армию и с бронемашинами - американскими M133 и немецкими "Гепардами". Автор подчеркнул, что это оружие устарело, изношено и гарантированно выйдет из строя вскоре после вступления в бой.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей от Демократической партии, недавно посетила Украину, где заверила, что Америка поддерживает Украину. С такими друзьями и враги не нужны, заключил Скотт Риттер.

Армия,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Скотт Риттер,Джозеф Байден,Демократическая партия США,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители