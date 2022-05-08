Конашенков заявил об уничтожении на ж/д станции оружия из США

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.