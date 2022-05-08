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16 минут назад

ВКС России уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение из США и западных стран

ТАССиещё 1

ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили доставленное на ж/д станцию Соль вооружение и военную технику из США и западных стран. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков заявил об уничтожении на ж/д станции оружия из США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Соледар уничтожено доставленное на железнодорожную станцию Соль вооружение и военная техника из США и западных стран, а также личный состав подразделений резерва ВСУ", - заявил Конашенков.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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