Стало известно о ранении соратника Кадырова в ЛНР

В городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) ранен соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Исмаил Агуев. Об этом сообщает издание Baza.

Фото: телеграм-канал «Baza» телеграм-канал «Baza»

По его данным, мужчина получил ранение в колено в бою с украинскими военнослужащими на окраине Северодонецкого района в пятницу, 6 мая. Также стало известно о ранении еще двух сотрудников чеченской полиции.

Отмечается, что Агуев — экс-глава ОВД Курчалоевского района Чеченской республики. Кадыров неоднократно упоминал его в своих постах в Telegram, рассказывая о ходе военной спецоперации, и называл братом.