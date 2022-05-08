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1 час назад

Португалия направит Украине тяжелые вооружения

Lenta.ru

Власти Португалии решили направить Украине тяжелые вооружения — 15 бронетранспортеров (БТР) и пять гаубиц, сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Португалия направит Украине тяжелые вооружения
Фото: Allied Joint Force Command Brunssum / WikimediaAllied Joint Force Command Brunssum / Wikimedia

Речь идет о БТР M113 американского производства и буксируемых гаубицах калибром 15,5. Кроме того, на Украину будут направлены 50 радиоприемников и некоторые другие виды легкого вооружения.

Бронетранспортеры M113 находятся на вооружении армии Португалии на протяжении последних 30 лет. На их передаче Киеву в последние недели активно настаивал Белый дом.

Ранее о намерении направить на Украину вооружение, в том числе тяжелое, сообщали власти многих стран, входящих в НАТО.

Армия,НАТО,
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