Португалия направит Украине тяжелые вооружения

Власти Португалии решили направить Украине тяжелые вооружения — 15 бронетранспортеров (БТР) и пять гаубиц, сообщает издание Nascer do SOL со ссылкой на источник в министерстве обороны.

Фото: Allied Joint Force Command Brunssum / Wikimedia Allied Joint Force Command Brunssum / Wikimedia

Речь идет о БТР M113 американского производства и буксируемых гаубицах калибром 15,5. Кроме того, на Украину будут направлены 50 радиоприемников и некоторые другие виды легкого вооружения.

Бронетранспортеры M113 находятся на вооружении армии Португалии на протяжении последних 30 лет. На их передаче Киеву в последние недели активно настаивал Белый дом.