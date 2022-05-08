ВС РФ в рамках спецоперации на Украине выполнили пуск высокоточной ракеты "Оникс" с побережья Черного моря. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в Минобороны России .

"Расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" с побережья Черного моря выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по назначенной наземной цели", - заявили в военном ведомстве.

На опубликованных Минобороны России кадрах виден пуск ракеты в темное время суток. Как уточнили в ведомстве, в рамках выполнения задач специальной военной операции удар был нанесен по объектам военной инфраструктуры ВСУ.