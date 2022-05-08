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33 минуты назад

МО: ВСУ ударили «Точкой-У» по мирным жителям в Херсонской области

Газета.Ru

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по мирным жителям в городе Голая Пристань Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

ВСУ ударили «Точкой-У» по мирным жителям в Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Удар был нанесен тактическим ракетным комплексом «Точка-У» ВСУ по частному сектору», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате обстрела пострадали мирные жители. Кроме того, был полностью разрушен дом, где проживала семья с ребенком, еще десять строений были повреждены.

«В настоящее время коммунальные службы города приступили к устранению последствий ракетного удара», — уточнили в министерстве.

Это не первый обстрел украинских войск по данному населенному пункту за последние несколько дней. Накануне украинские войска нанесли удар ракетой «Точка-У» по жилым домам в городе, в результате пострадали четыре человека.

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Ранее глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что ВСУ планируют 8 мая нанести удары ракетами «Точка-У» во Львовской и Волынской областях для того, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах. Представитель российского оборонного ведомства добавил, что российская сторона заранее предупреждает, что Киев в ближайшее время планирует распространить подобные сфабрикованные акции через западные СМИ и в интернете.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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