Минобороны заявило о провокации ВСУ на технике со знаком Z под Донецком

Боевики националистических батальонов, переодетые в форму российских военных, устроили провокацию на технике со знаком Z в Северске и Серебрянке Донецкой Народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию.

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«В ходе провокации переодетые в российскую форму боевики националистических батальонов на бронетехнике со знаком «Z» обстреливали частные дома, насильно забирали у людей ценные вещи и личные автомобили, а оказывающих малейшее сопротивление мирных граждан подвергали физическому насилию», — заявили в ведомстве.

По информации ведомства, боевики действовали в сопровождении иностранных корреспондентов. Они фотографировали и снимали на видео «постановочные акты мародерства, совершенных якобы российскими военнослужащими», чтобы опубликовать в СМИ.