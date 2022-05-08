В США рассказали о способе наблюдения за ВМФ РФ посредством базы НАТО

«В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% российской военно-морской мощи. База военно-морской авиации также находится недалеко от Арктики, которая скрывает огромные природные ресурсы, такие как природный газ, нефть и полезные ископаемые, подо льдом, который начал таять», — следует из статьи.