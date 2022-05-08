В США рассказали о способе наблюдения за ВМФ РФ посредством базы НАТО

Американские власти используют авиабазу в Исландии для слежки за Северным флотом Военно-морского флота России, сообщает портал 19Fortyfive.
Речь идет о базе в Кефлавике, которая была основана еще в годы Второй мировой войны и использовалась силами США и Великобритании для выполнения военных задач в Атлантическом регионе.
«В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% российской военно-морской мощи. База военно-морской авиации также находится недалеко от Арктики, которая скрывает огромные природные ресурсы, такие как природный газ, нефть и полезные ископаемые, подо льдом, который начал таять», — следует из статьи.
После прекращения существования Советского Союза Кеблавик опустел, но в 2017 году базу отремонтировали, а в апреле 2022 года там прошли учения Northern Viking 22, проводимые совместно с союзниками по НАТО.
Отмечается, что помимо хорошего места для слежки, исландская база является хорошим плацдармом для освоения ресурсов Арктики.