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39 минут назад

В США рассказали о способе наблюдения за ВМФ РФ посредством базы НАТО

Елена Прошина

Американские власти используют авиабазу в Исландии для слежки за Северным флотом Военно-морского флота России, сообщает портал 19Fortyfive.

В США рассказали о способе наблюдения за ВМФ РФ посредством базы НАТО
Фото: ReutersReuters

Речь идет о базе в Кефлавике, которая была основана еще в годы Второй мировой войны и использовалась силами США и Великобритании для выполнения военных задач в Атлантическом регионе.

«В настоящее время военно-морская авиабаза Кефлавик играет важную роль в наблюдении за Северным флотом России, крупнейшим соединением ВМФ России, на долю которого приходится примерно 75% российской военно-морской мощи. База военно-морской авиации также находится недалеко от Арктики, которая скрывает огромные природные ресурсы, такие как природный газ, нефть и полезные ископаемые, подо льдом, который начал таять», — следует из статьи.

После прекращения существования Советского Союза Кеблавик опустел, но в 2017 году базу отремонтировали, а в апреле 2022 года там прошли учения Northern Viking 22, проводимые совместно с союзниками по НАТО.

Отмечается, что помимо хорошего места для слежки, исландская база является хорошим плацдармом для освоения ресурсов Арктики.

Армия,НАТО,
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