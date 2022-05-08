Мизинцев: ВСУ заминировали плотину водохранилища ТЭС в ДНР

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сделал заявление, что в Покровском районе Донецкой народной республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС), передает "Интерфакс".
По его словам, плотину планируется взорвать и обвинить в этом подразделения российских войск. Мизинцев уточнил, что в случае взрыва плотины в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов с общим населением около семи тысяч человек.
Кроме этого, из-за снижения объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что приведет к перебоям в электроснабжении на большей части Донецкой народной республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.
Ранее Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины планируют 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях для того, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах.