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1 час назад

Мизинцев: ВСУ заминировали плотину водохранилища ТЭС в ДНР

Газета.Ru

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев сделал заявление, что в Покровском районе Донецкой народной республики украинскими вооруженными формированиями заминирована плотина водохранилища Кураховской теплоэлектростанции (ТЭС), передает "Интерфакс".

Мизинцев: ВСУ заминировали плотину водохранилища ТЭС в ДНР
Фото: Вадим Ковальов/Ministry of Defense of UkraineВадим Ковальов/Ministry of Defense of Ukraine

По его словам, плотину планируется взорвать и обвинить в этом подразделения российских войск. Мизинцев уточнил, что в случае взрыва плотины в зоне возможного затопления окажутся более десяти населенных пунктов с общим населением около семи тысяч человек.

Кроме этого, из-за снижения объема воды в водохранилище произойдут аварии в системе охлаждения ТЭС, что приведет к перебоям в электроснабжении на большей части Донецкой народной республики, а также в Запорожской и Днепропетровской областях.

Ранее Мизинцев заявил, что Вооруженные силы Украины планируют 8 мая нанести удары ракетами "Точка-У" во Львовской и Волынской областях для того, чтобы обвинить российских военных в неизбирательных обстрелах.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
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