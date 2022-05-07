СМИ: США хотят вынудить Грецию передать С-300 Украине

"Украинцы эту систему ПВО очень хорошо знают и могут сразу интегрировать в свой арсенал. Словакия уже передала в прошлом месяце Украине ЗРК С-300, которые у нее имелись со времен распада Чехословакии, - сообщает портал. - Аналогичного шага США хотят от Греции, которые постоянно усиливают давление на Афины, чтобы те сказали "да" переброске греческих ЗРК С-300 на Украину. Но пока они наталкиваются "на стену", так как правительство подчеркивает, что это совсем другой случай, поскольку Греция - единственная страна в НАТО, которая сталкивается с явной угрозой, причем со стороны такого государства - члена НАТО, как Турция".