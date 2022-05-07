США отправят на Украину новые виды оружия

США отправят на Украину ударные беспилотники и ракеты с лазерным наведением. Это новый пакет вооружений на 136 миллионов долларов, сообщает Washington Post.

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«Пентагон расширяет поставки коммерчески доступного оружия и военной техники на Украину. На 136 миллионов долларов закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением», - пишет газета.

Отмечается, что оружие и техника будут закуплены у американских компаний, а не переданы из арсеналов Пентагона.

Это ракеты для вертолетов, ударные беспилотники Switchblade и ручные дроны Puma. Также в пакет входят артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование РЭБ.

Отмечается, что это оружие будет использоваться для боевых действий в Донбассе.