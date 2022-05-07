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1 час назад

США отправят на Украину новые виды оружия на сумму в $136 млн

Майк Габриелян

США отправят на Украину ударные беспилотники и ракеты с лазерным наведением. Это новый пакет вооружений на 136 миллионов долларов, сообщает Washington Post.

США отправят на Украину новые виды оружия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пентагон расширяет поставки коммерчески доступного оружия и военной техники на Украину. На 136 миллионов долларов закуплены беспилотные летательные аппараты, ракеты с лазерным наведением», - пишет газета.

Отмечается, что оружие и техника будут закуплены у американских компаний, а не переданы из арсеналов Пентагона.

Как близко США подошли к прямому участию в украинском конфликте

Это ракеты для вертолетов, ударные беспилотники Switchblade и ручные дроны Puma. Также в пакет входят артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары, оборудование РЭБ.

Отмечается, что это оружие будет использоваться для боевых действий в Донбассе.

Ранее стало известно, какие многочисленные трофеи производства стран НАТО достались спецназу России.

Армия,В мире,НАТО,Пентагон,
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