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44 минуты назад

Генсек НАТО заявил о сигнале для Путина

Ura.Ru

Возможное вступление Финляндии и Швеции в состав военного альянса НАТО призвано указать президенту России Владимиру Путину на готовность НАТО принимать новых союзников. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Сигнал заключается в том, что дверь в НАТО все еще открыта. Послание заключается в том, что не президент Путин принимает решение о расширении НАТО, а каждая страна определяет свой собственный путь», — заявил Столтенбергв интервью немецкому телеканалу Welt.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пообещали решить проблемы безопасности стран, которые могут возникнуть в промежуток времени между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. Несмотря на это президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, данное решение «должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», передает «Национальная служба новостей».

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