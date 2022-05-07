«Сигнал заключается в том, что дверь в НАТО все еще открыта. Послание заключается в том, что не президент Путин принимает решение о расширении НАТО, а каждая страна определяет свой собственный путь», — заявил Столтенбергв интервью немецкому телеканалу Welt.

Ранее стало известно, что Швеция и Финляндия примут решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже в мае. Соединенные Штаты Америки, в свою очередь, пообещали решить проблемы безопасности стран, которые могут возникнуть в промежуток времени между подачей заявки на вступление в НАТО и вхождением в Североатлантический альянс. Несмотря на это президент Хорватии Зоран Миланович выступил против членства Швеции и Финляндии в НАТО. По его словам, данное решение «должно быть отложено до разрешения вопросов на Балканах», передает «Национальная служба новостей».