МО сообщило об уничтожении западной техники в Харьковской области

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, а также склады боеприпасов. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них два пункта управления <…> в Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области", - сказал Конашенков.

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Кроме того, в районе железнодорожной станции Богодухов в Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран военной техники. По словам Конашенкова, в результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники.

Склад боеприпасов в ДНР

Кроме того, ВКС России высокоточными ракетами поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в ДНР.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.

Российскими средствами ПВО в течение ночи сбиты 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Николаевской области, а также в районах населенных пунктов Красногоровка, Ясиноватое, Сигнальное, Луганское, и Зугрес Донецкой народной республики, Чернещина Харьковской области, Ольгино Херсонской области, сказал он Также над городом Изюм Харьковской области перехватили девять реактивных снарядов системы залпового огня "Смерч" и три украинские баллистические ракеты "Точка-У", продолжил Конашенков.

Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск в ходе спецоперации в течение ночи поразили 240 целей ВСУ. "Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - добавил Конашенков.