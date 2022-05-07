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32 минуты назад

Минобороны опубликовало видео допроса пленных военных ВСУ

Газета.Ru

Минобороны показало видео с пленными военнослужащими ВСУ.

Один из них рассказал, что был мобилизован 1 марта в связи с военным положением, введенным на Украине. По его словам, на работе ему пригрозили увольнением в случае отказа воевать. Он заявил, что не хотел воевать, поэтому сдался в плен.

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По рассказам другого, новобранцев обучали формально, «практики никакой не было». ПЗРК Javelin, поставляемые на Украину, были устаревшими и стреляли из них единицы, при этом при обучении стрельбе мобилизованным только «давали в руки подержать и прицелиться», отметил он.

«Все лежало бесхозным, потому что не работало», — сказал пленный ВСУ.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Он рассказал, как в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил, затем его отряд переместился на завод «Азов», который стал промежуточным рубежом, однако там их окружила российская армия.

Армия,Видео,Минобороны России,
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