Минобороны опубликовало видео допроса пленных военных ВСУ

Минобороны показало видео с пленными военнослужащими ВСУ.
Один из них рассказал, что был мобилизован 1 марта в связи с военным положением, введенным на Украине. По его словам, на работе ему пригрозили увольнением в случае отказа воевать. Он заявил, что не хотел воевать, поэтому сдался в плен.
По рассказам другого, новобранцев обучали формально, «практики никакой не было». ПЗРК Javelin, поставляемые на Украину, были устаревшими и стреляли из них единицы, при этом при обучении стрельбе мобилизованным только «давали в руки подержать и прицелиться», отметил он.
«Все лежало бесхозным, потому что не работало», — сказал пленный ВСУ.
Ранее Минобороны РФ опубликовало видео допроса сдавшегося замкомандира бригады морпехов ВСУ. Он рассказал, как в декабре 2021 года в составе бригады выполнял задачи в районе операции объединенных сил, затем его отряд переместился на завод «Азов», который стал промежуточным рубежом, однако там их окружила российская армия.