Береговая охрана Японии заявила о запуске ракеты КНДР

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея очередной раз запустила ракету. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Kim Hong-Ji/Reuters Kim Hong-Ji/Reuters

Предположительно, в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета. Место ее падения уточняется.

Находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ним, а связываться с властями.

Информационное агентство Yonhap News уточняет, что ракета была запущена за три дня до инаугурации избранного президента Южной

Кореи Юн Сок Ёля.

Ранее КНДР запускала баллистическую ракету в Японское море 4 мая. Власти Японии выразили протест северокорейскому правительству.