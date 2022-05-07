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2 часа назад

Береговая охрана Японии заявила о запуске ракеты КНДР

Газета.Ruиещё 9

Береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея очередной раз запустила ракету. Об этом сообщает ТАСС.

Береговая охрана Японии заявила о запуске ракеты КНДР
Фото: Kim Hong-Ji/ReutersKim Hong-Ji/Reuters

Предположительно, в сторону Японского моря была запущена баллистическая ракета. Место ее падения уточняется.

Находящиеся в регионе суда призвали не приближаться к ним, а связываться с властями.

Информационное агентство Yonhap News уточняет, что ракета была запущена за три дня до инаугурации избранного президента Южной

Кореи Юн Сок Ёля.

Ранее КНДР запускала баллистическую ракету в Японское море 4 мая. Власти Японии выразили протест северокорейскому правительству.

Из-за участившихся пусков ракет со стороны КНДР в Японии предложили возобновить учения по эвакуации населения. В последний раз учения гражданской обороны по эвакуации населения проводились в стране в 2017 году.

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