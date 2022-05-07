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1 час назад

Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных

Lenta.ru

Российские беспилотники разработки компании ZALA AERO, входящей в «Калашников», оказались неуязвимы для украинских военных. Об этом стало известно РИА Новости от источника в силовых структурах.

Стало известно о неуязвимости российских беспилотников для украинских военных
Фото: БПЛА "Орион"БПЛА "Орион"

Как рассказал собеседник агентства, украинские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не могут подавить российские БПЛА из-за специальной защищенной линии связи.

«Пока не отмечено ни одного случая выхода дронов из строя за счет воздействия средств радиоэлектронной борьбы Украины», — поделился он.

Дроны ZALA используются в том числе и для обнаружения позиций противника и корректировки артиллерийского огня. Помимо них, российские военные применяют дроны-камикадзе «Куб». Украинские силы пытаются использовать против российских беспилотников РЭБ, в частности станцию «Буковель-АД».

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