В США обнаружили неожиданную причину снижения боеготовности армии

Проблемы с избыточном весом оказывают негативное влияние на боеготовность армии США. О неожиданной причине проблем сообщает Daily Express со ссылкой на исследование ученых.

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Согласно работе доктора Сары Полис, научного сотрудника медицинского факультета в Университете штата Кентукки, эпидемия тучности снижает боеготовность военных, несмотря на усилия Пентагона и других ведомств. Отмечается, что связанные с ожирением риски для национальной безопасности огромны.

Эксперт объяснила, что из-за данной проблемы снижается круг подходящих для армии добровольцев-контрактников, в целом сокращаются возможности для пополнения рядов армии. Помимо этого, она рассказала, что с 1960-х годов количество новобранцев с лишним весом, принятых в ряды армии США, увеличилось в два раза в мужском сегменте, в три раза — в женском.