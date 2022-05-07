В ДНР оценили переданное Украине западное оружие

Значительный процент переданного Украине западного оружия является «утилем». Такую оценку РИА Новости дал советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

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Он пояснил, что какие-то изделия оказались с истекшим сроком хранения, либо не обслуживались должны образом, либо они хранились не в нужных условиях.

«Процент срабатывания там невелик», — заявил Гагин, добавив, что это может быть связано как с неумением украинских военных работать с техникой, так и с возможной «утилизацией Европой старых арсеналов просто под видом почти гуманитарной, платной помощи».

6 мая стало известно, что президент США Джо Байден подпишет законопроект о поставках военной помощи для Украины по ленд-лизу в День Победы 9 мая. При этом соответствующий законопроект был подготовлен для рассмотрения Конгрессом США еще в начале 2022 года, до начала российской спецоперации.