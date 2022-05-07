Кадыров рассказал об усилении в Луганском направлении

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об итогах по усилению сил в Луганском направлении. Подробностями он поделился в телеграм-канале.
«Мы существенно усиливаем силы в Луганском направлении. Накануне здесь встретили очередную партию добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа», – поделился глава Чечни.
По словам Кадырова, в состав прибывшего спецназа входят специализированные бойцы, которые обеспечат силы ВС РФ дополнительными минометными расчетами, радиоразведчиками и другими военными специалистами.
«Их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства, а также славный клич «Ахмат-Сила»! Да здравствует наша великая Родина - Россия и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин!», – поддержал солдат Кадыров.
Ранее глава Чечни опубликовал кадры работы силовиков на луганском направлении. Рамзан Кадыров сообщил, что военные ЛНР и бойцы чеченских спецподразделений зачистили леса от украинских нацистов.