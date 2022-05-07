В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
25 минут назад

Кадыров рассказал об усилении в Луганском направлении

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал об итогах по усилению сил в Луганском направлении. Подробностями он поделился в телеграм-канале.

Кадыров рассказал об усилении в Луганском направлении
Фото: ТАССТАСС

«Мы существенно усиливаем силы в Луганском направлении. Накануне здесь встретили очередную партию добровольцев, которые прошли подготовку на базе Российского университета спецназа», – поделился глава Чечни.

По словам Кадырова, в состав прибывшего спецназа входят специализированные бойцы, которые обеспечат силы ВС РФ дополнительными минометными расчетами, радиоразведчиками и другими военными специалистами.

«Их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства, а также славный клич «Ахмат-Сила»! Да здравствует наша великая Родина - Россия и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин!», – поддержал солдат Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал кадры работы силовиков на луганском направлении. Рамзан Кадыров сообщил, что военные ЛНР и бойцы чеченских спецподразделений зачистили леса от украинских нацистов.

Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Верховный суд,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители