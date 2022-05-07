Кадыров рассказал об усилении в Луганском направлении

«Их всех объединяет одно: общая Родина, высокие чувства патриотизма и военного братства, а также славный клич «Ахмат-Сила»! Да здравствует наша великая Родина - Россия и Верховный Главнокомандующий Владимир Путин!», – поддержал солдат Кадыров.