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12 минут назад

Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

Газета.Ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских военных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении. Он отметил, что в настоящее время в Светличном "завершается зачистка".

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

Армия,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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