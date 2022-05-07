Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", — написал Кадыров.
Ранее глава Чечни сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении. Он отметил, что в настоящее время в Светличном "завершается зачистка".
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.