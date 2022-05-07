Кадыров сообщил о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка ЛНР. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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"Накануне украинские военнослужащие предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка... Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций. "Тщательно продуманное лучшими умами контрнаступление" с треском провалилось", — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни сообщил об освобождении населенного пункта Светличное на луганском направлении. Он отметил, что в настоящее время в Светличном "завершается зачистка".