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8 минут назад

МО РФ: украинские боевики по указанию кураторов из США и Британии оборудуют укрепрайоны на химических предприятиях.

ТК «Звезда»

В Минобороны России заявили, что украинские боевики по указанию кураторов из США и Великобритании оборудуют укрепрайоны на химических предприятиях, планируя провокации.

Минобороны сообщает об укрепрайонах боевиков на химических предприятиях
Фото: ТАССТАСС

«Украинские боевики планируют провокации на объектах химпромышленности в районе Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, где сконцентрированы более 30 предприятий», - отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Кроме того, по его словам, на предприятии «Азот» в Северодонецке боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» удерживают более одной тысячи человек.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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