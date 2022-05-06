Минобороны сообщает об укрепрайонах боевиков на химических предприятиях

В Минобороны России заявили, что украинские боевики по указанию кураторов из США и Великобритании оборудуют укрепрайоны на химических предприятиях, планируя провокации.

«Украинские боевики планируют провокации на объектах химпромышленности в районе Северодонецка, Лисичанска и Рубежного, где сконцентрированы более 30 предприятий», - отметил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев .

Кроме того, по его словам, на предприятии «Азот» в Северодонецке боевики разместили тяжелое вооружение, а в качестве «живого щита» удерживают более одной тысячи человек.