МО РФ: Украинские националисты заминировали емкости с аммиаком

По его словам, украинские радикалы заминировали емкости с опасными химическими веществами, в том числе аммиаком, аммиачной селитрой и азотной кислотой, для их подрыва в случае вынужденного отступления. Мизинцев подчеркнул, что подобное преступление приведет к химическому заражению воздуха и источников воды. Особую опасность представляет возможность попадания сильнодействующих ядовитых веществ в реку Северский Донец, которая является одним из основных источников воды для Восточной Украины и республик Донбасса.