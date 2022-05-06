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15 минут назад

Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань

Lenta.ru

Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань в обозримом будущем. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби, пишет РИА Новости.

Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань
Фото: ReutersReuters

По его словам, США не видят указаний на то, что КНР собирается пойти на такой шаг. В то же время Кирби отметил, что для Вашингтона важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовым в полной мере выполнить все свои обязательства перед Тайванем. Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Тайвань в развитии его собственных оборонных возможностей.

Китай направил в зону ПВО Тайваня 18 боевых самолетов

Ранее сообщалось, что Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая (ВВС НОАК) направили в зону опознавания противовоздушной обороны (ПВО) Тайваня 18 военных самолетов. По информации представителей Минобороны острова, китайская авиация совершила облет к юго-западу и к югу от острова. В составе группы самолетов было по шесть истребителей J-11 и J-16, два бомбардировщика H-6, два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500 и пара противолодочных самолетов Y-8.

Армия,В мире,Джон Кирби,Пентагон,
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