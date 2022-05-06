Пентагон оценил вероятность нападения Китая на Тайвань

По его словам, США не видят указаний на то, что КНР собирается пойти на такой шаг. В то же время Кирби отметил, что для Вашингтона важно нарастить свой военный потенциал таким образом, чтобы быть готовым в полной мере выполнить все свои обязательства перед Тайванем. Он также подчеркнул, что США продолжат поддерживать Тайвань в развитии его собственных оборонных возможностей.