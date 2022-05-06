США назвали количество обученных использованию гаубиц украинцев

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона обучила более 200 украинцев использованию гаубиц.

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«На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данный момент ещё 150 человек учат обращению с гаубицами.

Также уточняется, что 15 человек обучили использованию радаров.