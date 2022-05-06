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44 минуты назад

Пентагон: США обучили более 200 украинцев использованию гаубиц

RT на русском

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что американская сторона обучила более 200 украинцев использованию гаубиц.

США назвали количество обученных использованию гаубиц украинцев
Фото: wikipediawikipedia

«На данный момент более 220 украинских солдат закончили обучение по использованию М777», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в данный момент ещё 150 человек учат обращению с гаубицами.

Также уточняется, что 15 человек обучили использованию радаров.

Ранее американский генерал Джозеф Хилберт заявил, что военные инструкторы из Соединённых Штатов обучили более 23 тыс. украинских солдат с 2015 года.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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