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48 минут назад

Сербия продемонстрировала новый китайский зенитно-ракетный комплекс

Ferra.ru

Сербия публично продемонстрировала недавно полученную китайскую зенитно-ракетную систему. Это вызвало опасения у некоторых соседей Сербии о том, что наращивание вооружений на Балканах может угрожать миру в регионе.

Сербия продемонстрировала новый китайский зенитно-ракетный комплекс
Фото: ferra.ruferra.ru

Зенитная система HQ-22, или Хунци-22, была недавно доставлена дюжиной транспортных самолётов Y-20 ВВС Китайской Народно-освободительной армии. Это считается крупнейшей в истории доставкой китайского оружия в Европу по воздуху.

Как отмечает Defense News, хотя Сербия официально претендует на членство в Европейском союзе, она вооружается в основном российским и китайским оружием, в том числе боевыми танками Т-72, истребителями МиГ-29, ударными вертолётами Ми-35 и беспилотниками.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что китайская система, как и другая недавно доставленная военная техника, ни для кого не представляют угрозы, а являются лишь «мощным сдерживающим фактором».

Армия,Александр Вучич,ЕС,
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