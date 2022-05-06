Сербия продемонстрировала новый китайский зенитно-ракетный комплекс

Сербия публично продемонстрировала недавно полученную китайскую зенитно-ракетную систему. Это вызвало опасения у некоторых соседей Сербии о том, что наращивание вооружений на Балканах может угрожать миру в регионе.

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Зенитная система HQ-22, или Хунци-22, была недавно доставлена дюжиной транспортных самолётов Y-20 ВВС Китайской Народно-освободительной армии. Это считается крупнейшей в истории доставкой китайского оружия в Европу по воздуху.

Как отмечает Defense News, хотя Сербия официально претендует на членство в Европейском союзе, она вооружается в основном российским и китайским оружием, в том числе боевыми танками Т-72, истребителями МиГ-29, ударными вертолётами Ми-35 и беспилотниками.