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25 минут назад

Украинский Су-27 сбит российскими средствами ПВО в районе Платоновки в ЛНР

ТК «Звезда»иещё 3

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

В ЛНР украинский Су-27 сбит российскими средствами ПВО
Фото: ТАССТАСС

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики», - сказал он.

Кроме того, по его словам, уничтожены семь украинских беспилотников. БПЛА сбиты над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое и Землянка Донецкой народной республики, Третьяковка, Варваровка в ЛНР и в районе острова Змеиный.

На брифинге Конашенков также рассказал, что ВКС РФ уничтожили 31 опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Попасной.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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