В ЛНР украинский Су-27 сбит российскими средствами ПВО

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики», - сказал он.
Кроме того, по его словам, уничтожены семь украинских беспилотников. БПЛА сбиты над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое и Землянка Донецкой народной республики, Третьяковка, Варваровка в ЛНР и в районе острова Змеиный.
На брифинге Конашенков также рассказал, что ВКС РФ уничтожили 31 опорный пункт ВСУ и склад боеприпасов в районе Попасной.