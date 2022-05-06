В ЛНР украинский Су-27 сбит российскими средствами ПВО

Российские средства ПВО сбили самолет Су-27 Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской народной республики (ЛНР). Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков .

Кроме того, по его словам, уничтожены семь украинских беспилотников. БПЛА сбиты над населенными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое и Землянка Донецкой народной республики, Третьяковка, Варваровка в ЛНР и в районе острова Змеиный.