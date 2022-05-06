Telegram-канал Baza выложил кадры, на которых, вероятно, показаны военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были захвачены в плен при попытке прорыва с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На видео можно увидеть две группы людей, лежащих на земле. Военный, который ведет запись, приказывает им не поднимать головы. Также он просит одну из пленных женщин сделать перевязку военнослужащему, раненному в ногу.

Официальных подтверждений по этому ролику в настоящее время нет.

Ранее командир подразделения Донецкой народной республики с позывным «Хохол» заявлял, что бойцы ВСУ дважды за несколько дней пытались покинуть территорию «Азовстали», но они были остановлены.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.