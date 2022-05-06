В ДНР высказались об освобождении республики к 9 мая

«Я полагаю, что к 9 мая закончить эту спецоперацию не удастся, мы все прекрасно должны понимать, что как и со случаем штурма в "Азовстали", так же и с освобождением каких-то других населенных пунктов ДНР, мы прежде всего должны ценить жизни и своих бойцов, и ценить жизни мирного населения», — заявил он.