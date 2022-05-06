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2 часа назад

Пушилин заявил о возвращении в Херсон девяти пленных украинских моряков

Lenta.ru

Власти Донецкой народной республики (ДНР) помогли вернуться в Херсон девяти украинским морякам с гражданских судов, которых удерживал в плену полк «Азов» в порту Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ДНР Дениса Пушилина.

В Херсон вернули девять пленных украинских моряков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Политик сопроводил экипаж до города во время поездки в Херсонскую область вместе с заместителем председателя Совета Федерации России Андреем Турчаком. Моряков встретили их семьи.

Бои за городской порт продолжались между Народной милицией и Вооруженными силами Украины (ВСУ) несколько недель. Сейчас украинские части сосредоточены преимущественно в районе завода завода «Азовсталь».

Эвакуация гражданских из порта Мариуполя началась 8 апреля. Суда не смогли выйти в море из-за начала боевых действий. Часть экипажей жаловались на враждебное отношение со стороны украинских военных и националистов.

Армия,Денис Пушилин,Андрей Турчак,Совет Федерации,
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