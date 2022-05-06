Редкая машина разминирования на базе танка стала трофеем

Украинские военные потеряли редкую боевую машину разминирования (БМР) на шасси танка Т-64А, она стала трофеем. Об этом пишет «Российская газета».

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Машину построили на шасси советского танка Т-64А, который разработали в 1969 году. Танк лишили спаренного пулемета и пушки, а амбразуры закрыли броневым листом. Основным вооружением машины стал крупнокалиберный пулемет НСВТ. Также машина получила колейный минный трал КМТ-7.

Машину разминирования представили в декабре 2018 года. Инженерная машина на базе Т-64А вошла в партию техники, которую передали украинским военным.

Издание отмечает, что на машины разминирования не установили блоки динамической защиты. Днище также осталось без дополнительного бронирования.

Ранее российские военные захватили украинский танк Т-64БМ. В боекомплект машины входили зажигательные пули МДЗ-М.

В апреле в районе проведения специальной военной операции в Донбассе заметили танк Т-90М со снижающим заметность покрытием.