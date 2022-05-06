На Украине пытались продать гумпомощь

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, которые поступили в страну в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает РИА Новости, стоимость обмундирования составляет более 535 тысяч гривен (около 1,2 млн рублей).