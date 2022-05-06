На Украине пытались продать гумпомощь

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, которые поступили в страну в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает РИА Новости, стоимость обмундирования составляет более 535 тысяч гривен (около 1,2 млн рублей).
«По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь», — подчеркнули в прокуратуре.
По данным следствия, задержанные также присваивали добровольные пожертвования благотворителей, выводя их со счетов через банковские терминалы и отделения.
По информации издания «Страна.ua», задержанные — экс-глава управления инвестиционной политики Львовской обгосадминистрации Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко.