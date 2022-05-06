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57 минут назад

На Украине пытались продать гумпомощь

Елена Прошина

Офис генпрокурора Украины сообщил о задержании во Львовской области двух человек с поличным при попытке продать бронежилеты и каски, которые поступили в страну в качестве гуманитарной помощи. Как сообщает РИА Новости, стоимость обмундирования составляет более 535 тысяч гривен (около 1,2 млн рублей).

На Украине пытались продать гумпомощь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По данным следствия, жители Львовщины во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь», — подчеркнули в прокуратуре.

По данным следствия, задержанные также присваивали добровольные пожертвования благотворителей, выводя их со счетов через банковские терминалы и отделения.

По информации издания «Страна.ua», задержанные — экс-глава управления инвестиционной политики Львовской обгосадминистрации Роман Матис и главный редактор издания Mind.UA Евгений Шпитко.

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