Появилось видео с плененными при попытке прорыва с «Азовстали» бойцами ВСУ

В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлены бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), захваченные при попытке прорыва с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Соответствующий ролик опубликовало издание Baza в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На кадрах видны две группы людей, лежащих на земле — автор записи приказывает им не поднимать головы. Кроме того, одной из пленных женщин он поручает сделать перевязку военному с сильным ранением ноги.

Отмечается, что официального подтверждения видео на данный момент нет.

5 мая сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают блокировку «Азовстали». Также в районе промзоны продолжали работать гуманитарные коридоры.

Днем ранее в Кремле опровергли штурм завода и уточнили, что ситуация обострилась, так как боевики выходят на огневые позиции — их активность подавляется российскими военными.