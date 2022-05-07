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34 минуты назад

Минобороны РФ: за сутки с «Азовстали» спасли 50 мирных жителей

Ura.Ruиещё 6

В ходе операции по эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе спасли 50 мирных жителей. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ рассказали о спасении мирных жителей с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате „Азовсталь“ гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в заявлении министерства, передает RT.

Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста. Их доставят в избранные места временного размещения.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали».

29 апреля с территории комбината вышла первая семья из числа гражданских. 2 мая с «Азовстали» в Мариуполе эвакуировали 214 человек. Глава Чечни Рамзан Кадыров докладывал, что на комбинате остаются порядка 150 мирных жителей. Националисты предлагают обменивать гражданских на провизию.

Армия,Сергей Шойгу,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Минобороны России,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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