В Минобороны РФ рассказали о спасении мирных жителей с «Азовстали»

В ходе операции по эвакуации мирных жителей с металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе спасли 50 мирных жителей. Об этом сообщают в Министерстве обороны России .

«Проведена операция по эвакуации удерживавшихся украинскими националистами на металлургическом комбинате „Азовсталь“ гражданских лиц. Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей», — говорится в заявлении министерства, передает RT.

Уточняется, что спасенные гражданские были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста . Их доставят в избранные места временного размещения.

Россия 24 февраля начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. 21 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о полном взятии Мариуполя. Оставшиеся в городе националисты и иностранные наемники забаррикадировались на заводе «Азовсталь» и захватили мирных жителей для использования в качестве «живого щита». Путин приказал полностью заблокировать завод. Также глава государства согласился привлечь ООН к эвакуации людей с «Азовстали».