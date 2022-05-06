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39 минут назад

В России завершили ремонт подлодки «Алроса»

Lenta.ruиещё 1

В России завершили ремонт дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) Б-871 «Алроса» проекта 877В «Палтус». Об этом сообщили в пресс-службе 13-го Судоремонтного завода, передает ТАСС.

В России завершили ремонт подлодки «Алроса»
Фото: МО РФМО РФ

«Специалисты 13-го Судоремонтного завода Черноморского флота завершают ремонт ДЭПЛ "Алроса". На днях подводная лодка покинет акваторию Килен-бухты и перейдет к родному причалу. Затем в течение мая пройдут заводские ходовые испытания, после которых субмарина вернется во флотский строй», — отметили в сообщении.

Подводную лодку Б-871 спустили на воду в 1989 году, а в 2004 году лодке присвоили наименование «Алроса». Субмарина входит в 4-ю отдельную бригаду подводных лодок Черноморского флота. Летом 2014 года Б-871 поставили на ремонт и модернизацию.

Лодка проекта 877В считается самой тихой субмариной проекта «Палтус». Лодка оснащена водометным движителем вместо винта.

В апреле стало известно, что модернизированную атомную подводную лодку «Иркутск» планируют вернуть в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2023 году.

Ранее в том же месяце «Адмиралтейские верфи» завершили второй этап ходовых испытаний подводной лодки «Кронштадт».

Армия,Завод "Нерпа",Адмиралтейские верфи,Алроса,
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