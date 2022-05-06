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2 часа назад

"Выстрелы" помогают громить формирования украинских националистов

Российская Газетаиещё 1

Причем эксплуатировалась она как российскими силами, так и подразделениями правительственных войск. Сейчас же, судя по фото, броневик воюет в составе группировки "Z".

"Выстрелы" помогают громить формирования украинских националистов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Первоначально "Выстрелы" создавались для пограничных войск и имели обозначение БПМ-97 (Боевая пограничная машина разработки 1997 года), однако ей заинтересовались и другие силовики, в том числе Министерство обороны РФ.

В качестве преимуществ называли достаточно хорошую защиту, например, сообщалось, что верхняя часть корпуса выдерживает попадания 12,7-мм пулеметных пуль, и то, что в конструкции применены агрегаты двухосного вездехода КамАЗ-4326, что упрощает производство.

Экипаж состоит из двух военнослужащих, еще восемь человек перевозится в десантном отделении. В качестве вооружения возможна установка 12,7-мм пулемета "Корд" (прицельная дальность стрельбы до 2000 метров) и автоматического гранатомета АГ-17 "Пламя" (дистанция поражения противника - 1700 метров).

Также разработаны обитаемые и необитаемые боевые модули с 14,5-мм и 7,62-мм пулеметами и 30-мм скорострельными пушками. Мощность двигателя - 240 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км. Масса - 10840 кг.

На платформе "Выстрела" были созданы различные модификации, в том числе и разведывательные.

Армия,Минобороны России,
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