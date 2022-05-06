Российские артиллеристы уничтожили украинские колонны снабжения и огневые позиции

Артиллеристы ВС РФ самоходными артиллерийскими установками (САУ) "Мста-С" ведут огонь по целям ВСУ, уничтожая колонны снабжения и бронетехнику противника. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ в пятницу.
"В ходе выполнения огневых задач артиллеристы огнем САУ препятствуют перегруппировке противника, уничтожают колонны снабжения, а также огневые позиции бронетехники и артиллерии. Также артиллеристы успешно ведут контрбатарейную борьбу, уничтожая артиллерию противника", - заявили в ведомстве.
Как сообщил командир САУ "Мста-С", противник начал работать "наглее".
"Противника мы засекаем довольно быстро, хоть он и начал работать наглее. Как только он показывается, мы сразу засекаем и даем ответ. Снаряды все точные, буквально только что привезены из России. Самое главное - мобильность, дальнобойность и точность этой машины", - отметил он.
В свою очередь механик-водитель САУ добавил, что "Мста-С" себя очень хорошо зарекомендовала.
"Когда по нам открывают огонь, у нас есть секунды, чтобы уйти из-под обстрела. В этом плане машина себя очень хорошо зарекомендовала: проходимость, как и у танка, хорошая машина", - сказал он.
152-миллиметровая самоходная гаубица "Мста-С" предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы и огневых средств, вооружения и военной техники.