Российские артиллеристы уничтожили украинские колонны снабжения и огневые позиции

"Противника мы засекаем довольно быстро, хоть он и начал работать наглее. Как только он показывается, мы сразу засекаем и даем ответ. Снаряды все точные, буквально только что привезены из России. Самое главное - мобильность, дальнобойность и точность этой машины", - отметил он.