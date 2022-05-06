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1 час назад

Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку для продажи оружия и боеприпасов

Lenta.ruиещё 2

Советская и российская певица Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна». Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Алла Пугачева зарегистрировала торговую марку для продажи оружия и боеприпасов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Находящаяся в настоящее время в Израиле 73-летняя народная артистка регистрирует новый бренд в России. Отмечается, что под знаком можно будет выпускать косметику, дроны, 3D-очки, товары для беременных, а также оружие и боеприпасы, называть так коллекторские агентства.

Сама исполнительница не комментировала сообщения о регистрации торговой марки.

Армия,Алла Пугачева,
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