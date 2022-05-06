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49 минут назад

Мэр Мариуполя сообщил о разминировании всех путей в город, кроме дороги из Мангуша

ТАСС

Все мины на дорогах, ведущих в Мариуполь, кроме пути из Мангуша, обезврежены, движение по трассам возобновлено. Об этом сообщил в пятницу мэр города Константин Иващенко в эфире телеканала "Соловьев Live".

В Мариуполе разминированы все пути в город, кроме дороги из Мангуша
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все дороги, которые ведут в город, кроме из Мангуша, уже все разминированы и по ним разрешено движение", - сказал он.

Кроме того, он заявил, что проблема поставок продовольствия и питьевой воды в Мариуполь решена.

Также глава администрации сообщил, что аллея памяти, посвященная воинам, освобождавшим Мариуполь, и погибшим жителям будет открыта 9 мая.

Армия,Константин Иващенко,
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