В Мариуполе разминированы все пути в город, кроме дороги из Мангуша

Все мины на дорогах, ведущих в Мариуполь, кроме пути из Мангуша, обезврежены, движение по трассам возобновлено. Об этом сообщил в пятницу мэр города Константин Иващенко в эфире телеканала "Соловьев Live".
"Все дороги, которые ведут в город, кроме из Мангуша, уже все разминированы и по ним разрешено движение", - сказал он.
Кроме того, он заявил, что проблема поставок продовольствия и питьевой воды в Мариуполь решена.
Также глава администрации сообщил, что аллея памяти, посвященная воинам, освобождавшим Мариуполь, и погибшим жителям будет открыта 9 мая.