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35 минут назад

Редкий бронеавтомобиль "КрАЗ-Шрек" стал трофеем освободителей

Российская Газета

В Сети представили фото редкого трофея, захваченного освободителями. Его сфотографировали в районе Мариуполя. Это украинский бронеавтомобиль КрАЗ-MPV Shrek One, всего украинским вооруженным формированиям было передано две таких машины.

Редкий бронеавтомобиль "КрАЗ-Шрек" стал трофеем освободителей
Фото: ТвиттерТвиттер

KrAZ- MPV Shrek One - семейство украинских бронеавтомобилей. Имеет V-образное днище. Машина разработана на шасси грузовика КрАЗ-5233ВЕ. Выпускался на Кременчугском автомобильном заводе. Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава, техники, оборудования и огневой поддержки. Скорость по шоссе - 100 километров в час.

Как сообщили накануне вечером на брифинге в Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 2846 танков и других боевых бронированных машин, 327 установок реактивных систем залпового огня, 1323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2662 единицы специальной военной автомобильной техники.

Армия,Минобороны России,
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