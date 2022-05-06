Редкий бронеавтомобиль "КрАЗ-Шрек" стал трофеем освободителей

В Сети представили фото редкого трофея, захваченного освободителями. Его сфотографировали в районе Мариуполя. Это украинский бронеавтомобиль КрАЗ-MPV Shrek One, всего украинским вооруженным формированиям было передано две таких машины.

Фото: Твиттер Твиттер

KrAZ- MPV Shrek One - семейство украинских бронеавтомобилей. Имеет V-образное днище. Машина разработана на шасси грузовика КрАЗ-5233ВЕ. Выпускался на Кременчугском автомобильном заводе. Бронеавтомобиль предназначен для транспортировки личного состава, техники, оборудования и огневой поддержки. Скорость по шоссе - 100 километров в час.