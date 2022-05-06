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1 час назад

В Германии заявили, что предоставят Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000

ТАССиещё 1

Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000, об этом достигнута соответствующая договоренность. С таким заявлением в пятницу в Словакии выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA.

Германия предоставит Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000
Фото: ВикипедияВикипедия

По словам главы Минобороны ФРГ, системы должны поступить из ремонта. При этом Ламбрехт отметила, что уже на следующей неделе может начаться обучение украинских военных навыкам обращения с данными гаубицами.

28 апреля большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости

"сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами".

Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.

В конце апреля Ламбрехт сообщила, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Любляной Киеву танков из запасов ВС Словении, а Германия обязуется затем заменить их немецкими БМП Marder и бронетранспортерами Fuchs.

Армия,Бундестаг,
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