Германия предоставит Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000

Германия передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000, об этом достигнута соответствующая договоренность. С таким заявлением в пятницу в Словакии выступила министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, передает агентство DPA.
По словам главы Минобороны ФРГ, системы должны поступить из ремонта. При этом Ламбрехт отметила, что уже на следующей неделе может начаться обучение украинских военных навыкам обращения с данными гаубицами.
28 апреля большинство депутатов Бундестага проголосовали за документ, содержащий призыв к правительству расширить военную помощь Киеву, а также осуждение боевых действий на территории Украины. В тексте говорится о необходимости
"сделать более интенсивными и быстрыми поставки из Германии эффективных, в том числе тяжелых, вооружений и сложных систем в координации с партнерами".
Документ согласовали правящие Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Позже текст поддержал и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов.
В конце апреля Ламбрехт сообщила, что Германия готова поставить Украине зенитные установки Gepard. До этого агентство DPA со ссылкой на источники сообщало, что правительство ФРГ готовит поставки Украине советских танков T-72 через Словению по принципу так называемого кругового обмена. Сделка предполагает предоставление Любляной Киеву танков из запасов ВС Словении, а Германия обязуется затем заменить их немецкими БМП Marder и бронетранспортерами Fuchs.