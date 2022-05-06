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53 минуты назад

Пентагон оценил сообщения о передаче Украине координат крейсера «Москва»

Алиса Селезнёва

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби отказался подтвердить информацию о том, что США передали украинской стороне информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул. Его слова приводит The New York Times.

О серьезных повреждениях флагмана Черноморского флота «Москва» стало известно 14 апреля. Из-за пожара на корабле произошла детонация боезапаса. Экипаж эвакуировали, о потерях не сообщалось. В тот же день в Минобороны РФ заявили, что крейсер «Москва» при буксировке в условиях шторма потерял остойчивость и затонул.

При этом в американских СМИ стала распространяться информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.

В частности, The New York Times отмечает, что два высокопоставленных американских чиновника заявили о подтверждении США украинских данных о местонахождении «Москвы». Однако другие официальные лица подчеркивают, что американская разведка сыграла решающую роль в случившемся с кораблем.

Крейсер «Москва» затонул

В свою очередь Джон Кирби отказался подтвердить информацию о предоставлении таких данных Киеву.

«Украинцы имеют свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские военно-морские корабли», - подчеркнул он.

Официальный представитель Пентагона также отметил, что ни один из самолетов ВМС США, выполняющих миссии по патрулированию воздушного пространства, не предоставлял информацию о перемещениях российского военного судна.

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