В России создадут «карманные» военные беспилотники

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных (...). Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений», — сказали в госкорпорации.