Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Войска Украины выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 Авдеевка — Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в заявлении.
Позднее стало известно о новом обстреле населенного пункта. В 07.07 украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, уточнили в СЦКК.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки около восьми лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Ранее один человек погиб при обстреле украинскими силовиками нефтебазы в Макеевке. По объекту выпустили снаряд калибром 122 мм. В результате произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости.