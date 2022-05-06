Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Войска Украины выпустили пять ракет из БМ-21 «Град» по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.50 Авдеевка — Ясиноватая: выпущено пять ракет из БМ-21 "Град"», — говорится в заявлении.

Позднее стало известно о новом обстреле населенного пункта. В 07.07 украинские войска выпустили три снаряда калибром 122 миллиметра, уточнили в СЦКК.

Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города в направлении Авдеевки около восьми лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.